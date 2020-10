Actualidade

O professor universitário João Cerejeira defendeu, em entrevista à Lusa, que o Governo deve equacionar dar "mais estabilidade previsional às empresas", por exemplo através da indexação da subida do salário mínimo a indicadores "facilmente mensuráveis".

"O que eu acho que o Governo devia pensar, e os parceiros sociais e qualquer que seja o partido, era, por exemplo, em termos mecanismos que dessem mais estabilidade previsional às empresas", disse o economista à Lusa.

O académico da Universidade do Minho (UM) sugeriu, por exemplo, que medidas associadas ao aumento do salário mínimo nacional "tivessem em conta a subida do PIB [Produto Interno Bruto], a dinâmica da produtividade, a dinâmica da taxa de desemprego".