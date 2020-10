Covid-19

Candidatos de 65 listas concorrentes aos órgãos autárquicos dos 22 municípios cabo-verdianos, incluindo de 12 grupos de cidadãos, iniciam hoje a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 25 de outubro, mas com regras apertadas devido à covid-19.

De acordo com dados da Comissão Nacional de Eleições (CNE), apenas o Movimento para a Democracia (MpD, partido no poder), e o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, maior partido da oposição), apresentam listas em todas os municípios do arquipélago.

Estas são as oitavas eleições autárquicas em Cabo Verde e os eleitores vão escolher os novos elencos municipais, entre Câmara e Assembleia Municipal, para os próximos quatro anos.