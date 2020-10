EUA/Eleições

O vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, não se comprometeu com uma transferência pacífica de poder caso o oponente do Presidente Donald Trump, o candidato democrata Joe Biden, vença as presidenciais de 03 de novembro.

"Em primeiro lugar, penso que vamos vencer esta eleição", afirmou Pence, durante o único debate de candidatos à vice-presidência, que terminou hoje de madrugada em Salt Lake City, Utah.

A moderadora Susan Page tinha questionado o vice-Presidente e candidato republicano sobre qual será o seu papel no caso de o Presidente norte-americano, Donald Trump, se recusar a aceitar uma derrota nas eleições.