Covid-19

O comandante-adjunto do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americanos testou positivo à covid-19, na quarta-feira, dias após uma reunião no Pentágono com um responsável infetado, anunciou um porta-voz.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, que cita um porta-voz do Pentágono, o general Gary L. Thomas participou na reunião dos Chefes do Estado-Maior na sexta-feira, quando o comandante não pôde estar presente.

O general e os restantes participantes no encontro têm estado em quarentena desde terça-feira, quando se soube que o almirante Charles W. Ray, vice-comandante da Guarda Costeira, tinha obtido um resultado positivo no teste ao novo coronavírus.