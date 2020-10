Covid-19

Lisboa, 08 out 2020 - Os profissionais dos centros de saúde manifestaram-se hoje preocupados com a sobrecarga de solicitações por causa da covid-19 e lembram que as equipas de saúde familiar continuam a ter muitas tarefas burocráticas e as unidades muitas limitações.

Numa carta aberta publicada hoje no jornal Público, a Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar (USF-AN) destaca a falta de recursos humanos, lembra que ainda há muitos utentes sem equipa de saúde familiar e diz que muitas infraestruturas estão desajustadas da realidade e precisam de obras e que o sistema informático deveria ser único e comunicante.

"Não temos dúvidas de que é intenção do Ministério da Saúde e das suas Administrações Regionais apoiar as equipas de saúde familiar, mas infelizmente isso não está a acontecer apropriadamente. Em alguns de casos bem pelo contrário, pois há uma incoerência enorme entre o discurso político e as medidas aplicadas", afirma.