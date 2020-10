Açores/Eleições

O porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza/Açores disse hoje que a sustentabilidade ambiental que a região apresenta é "fictícia", afirmando que existem "graves problemas" ambientais no arquipélago que têm sido varridos para "debaixo do tapete".

"Temos falta de ETAR [estações de tratamento de águas residuais] e continuamos a mandar todos os nossos esgotos para o mar. Eu acho que temos um trabalho bastante acrescido relativamente à defesa do nosso ambiente", declarou Pedro Neves, em entrevista à agência Lusa, acrescentando que a sustentabilidade da região é "fictícia".

O candidato do PAN pelos círculos de São Miguel e compensação às próximas eleições regionais de 25 de outubro considerou também a "eutrofização das lagoas" e o excesso de fertilizantes "usados pela pecuária" como outros dos "grandes problemas ambientais" do arquipélago.