Açores/Eleições

O presidente do Chega nos Açores, Carlos Furtado, definiu hoje como objetivo do partido para as regionais de dia 25 a retirada do PS do poder e a criação de uma "nova energia" para a política no arquipélago.

"O objetivo do Chega para estas eleições é retirar o PS do poder. Só dessa forma se pode criar uma nova energia, uma nova democracia na região. (...) Hoje já não se governa, só se fazem promessas", considera Carlos Furtado, em entrevista à agência Lusa.

Furtado é o cabeça de lista do Chega pela ilha de São Miguel nas eleições legislativas regionais de dia 25, cabendo ao secretário-geral da estrutura, José Pacheco, encabeçar a lista pelo círculo de compensação.