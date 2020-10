Actualidade

Os Estados Unidos excluíram Hong Kong do Programa de Vistos de Diversidade que arrancou hoje, mas mantiveram a possibilidade de imigrantes de Taiwan e da vizinha região administrativa especial chinesa, Macau, de se candidatarem.

Nas instruções que constam no anúncio norte-americano, indica-se que ficam de fora os naturais de países que atingiram uma quota de 50 mil pessoas nos últimos cinco anos.

É o caso da China, com a ressalva que a ineligibilidade se estende a Hong Kong pela primeira vez. Mas o mesmo não acontece com Macau, a outra região administrativa especial chinesa que é vizinha de Hong Kong, nem com Taiwan, que a China reivindica como sendo seu território, apesar da posição independentista assumida pelos responsáveis políticos que governam a ilha.