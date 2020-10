Actualidade

A quinta mostra Close-Up vai levar à Casa das Artes, em Famalicão, cerca de 30 sessões de cinema, começando no sábado com "A Idade de Ouro", de Luis Buñuel, musicada ao vivo por Black Bombaim e Luís Fernandes.

O quinto Close-Up acontece sob o mote "Cinema na Cidade" em vários espaços da Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão, a iniciar-se com o filme "A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalty", de Wim Wenders, às 15:00 de sábado, seguindo-se "Viveiro", de Pedro Filipe Marques, antes do filme-concerto que marca o arranque em pleno do evento, às 21:45.

"A Idade de Ouro", do realizador Luis Buñuel, de 1930, é a primeira longa-metragem do espanhol, escrita pelo próprio cineasta em conjunto com Salvador Dalí (com quem já tinha trabalhado na 'curta' "Um Cão Andaluz"), e que tem como sinopse a seguinte descrição: "Um conto surrealista de um homem e uma mulher que estão profundamente apaixonados, mas cujas tentativas de consumação dessa paixão são constantemente impedidas pelas suas famílias, pela Igreja e pela sociedade burguesa".