Actualidade

A jornalista e ativista dos direitos humanos iraniana Narges Mohammadi foi libertada da prisão depois de uma redução na sua pena, informou hoje o judiciário iraniano.

Narges Mohammadi, de 48 anos, foi porta-voz do Centro para Defensores dos Direitos Humanos no Irão (fundado pela advogada Shirin Ebadi, galardoada com Prémio Nobel da Paz em 2003) até ser presa em 2015.

Conhecida pela sua luta pela abolição da pena de morte no Irão, Narges Mohammadi cumpria uma sentença de 10 anos de prisão depois de ser condenada em 2016 por, entre outras coisas, "criar e liderar um grupo ilegal".