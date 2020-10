Actualidade

O diretor-geral da Easyjet Portugal, José Lopes, afirmou hoje que a abertura da nova base em Faro, que irá criar 100 empregos diretos, "confirma de forma inequívoca o grande compromisso" da companhia aérea com Portugal.

A companhia aérea 'low-cost' [baixo custo] Easyjet anunciou hoje a abertura de uma nova base em Faro na primavera do próximo ano, a terceira em Portugal, que tem prevista a criação de 100 novos empregos diretos no Algarve.

No anúncio, que teve lugar no ministério da Economia, José Lopes salientou que a abertura da nova base em Faro "confirma de forma inequívoca o grande compromisso" da Easyjet "com Portugal e com o crescimento sustentável" do país e da sua rede europeia.