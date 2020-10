EUA/Eleições

As notícias e editoriais dos jornais internacionais destacam o civismo do debate entre Kamala Harris e Mike Pence quando comparado com o confronto entre Donald Trump e Joe Biden e destacam a crise sanitária como assunto central.

O jornal New York Times considera que a "pandemia" marcou o debate entre a senadora Kamala Harris e o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, sendo que a edição digital do jornal destaca que a candidata democrata à vice-presidência dos Estados Unidos "acusou" a Administração e o presidente Donald Trump de falhanço quanto às medidas sanitárias contra a epidemia global de SARS CoV-2.

A edição eletrónica do Washington Post escreve que durante o debate foram colocadas muitas questões, mas as respostas "foram poucas".