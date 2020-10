Actualidade

O enviado das Nações Unidas para o Iémen condenou hoje os recentes confrontos na cidade portuária de Hodeida, que causaram dezenas de mortos e feridos, pedindo às partes em conflito que parem os combates.

Desde sábado que se registam confrontos entre os rebeldes Huthi e as forças governamentais a sul do porto de Hodeida, por onde passam 70% das importações do Iémen, comerciais e humanitárias.

Responsáveis iemenitas disseram na quarta-feira que tinham morrido 52 pessoas e que cerca de 70 ficaram feridas, incluindo duas dezenas de civis.