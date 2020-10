Actualidade

Mais de 130 mil 'rohingyas' estão confinados em campos de concentração de Myanmar, o que ameaça o seu direito à vida, mas também o direito de votar nas legislativas do país, em novembro, denunciou hoje a Human Rights Watch.

Instando o mundo a pressionar o Governo de Myanmar (antiga Birmânia) para que liberte os 'rohingya' da detenção "arbitrária e indefinida" em que se encontram desde 2012, a organização humanitária sublinha que a situação "ameaça, cada vez mais, o seu direito à vida, além de outros direitos básicos".

Num relatório hoje divulgado em Banguecoque com o título "Uma prisão aberta sem fim", a Human Rights Watch (HRW) descreve as condições em que vivem os membros deste grupo étnico predominantemente muçulmano, referindo estarem confinados em campos com "severas limitações de subsistência, de movimento, de educação e de saúde", o que, segundo a organização, configura uma forma de "apartheid".