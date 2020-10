Covid-19

A Câmara de Loulé cancelou o tradicional desfile do Carnaval previsto para 2021, que acolhe anualmente milhares de pessoas, para prevenir eventuais contágios de covid-19, foi hoje anunciado.

A autarquia do distrito de Faro justificou a decisão em comunicado, apontando o facto de a organização "não ter condições para assegurar o respeito pelas regras de prevenção da covid-19 elencadas pela Direção-Geral da Saúde, assim como pelas medidas impostas pelo Governo, no que concerne sobretudo ao distanciamento social e à prevenção de ajuntamentos dentro e fora do recinto".

Para a Câmara, a decisão de cancelar os festejos carnavalescos em 2021 "releva a necessidade de proteger a população a nível sanitário, assim como de salvaguardar a economia local, prevenindo o surgimento de novos surtos que poderiam resultar em mais períodos de confinamento".