Migrações

Centenas de organizações europeias assinaram uma declaração conjunta apelando a uma mudança de rumo na política de migração da União Europeia e ao descongestionamento das ilhas no mar Egeu, um mês após os incêndios no campo de Moria.

As 450 organizações e os 166.000 cidadãos europeus que aderiram à campanha promovida por organizações não-governamentais (ONG) - Europe Must Act, Help Refugees, Legal Centre Lesvos, Lesvos Solidarity, Refugee Rights Europe, Still I Rise e Médicos Sem Fronteiras - lamentaram que o pacto migratório que a Comissão Europeia propôs no mês passado "pareça consolidar as mesmas políticas que têm causado anos de sofrimento nas ilhas".

Além disso, exortaram os líderes da UE "a abandonar as propostas para entrincheirar instalações nas fronteiras em toda a Europa".