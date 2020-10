Covid-19

O Banco Mundial estimou hoje que a economia africana deverá sair da recessão económica de 3,3% este ano e registar um crescimento de 2,1% no próximo ano e de 3,2% em 2022.

De acordo com o relatório Pulsar de África, hoje divulgado em Washington, os analistas desta instituição financeira multilateral estimam que os países africanos registem um crescimento económico de 2,1% no próximo ano, ainda assim abaixo dos 2,9% registados no ano passado.

A recessão de 3,3% que o Banco Mundial projeta para esta região este ano, devido à pandemia de covid-19 e à descida do preço das matérias-primas, será a maior dos últimos 25 anos, de acordo com esta instituição.