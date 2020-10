Actualidade

A Fundação World Press Photo lamentou hoje o 'apagão' em Macau da exposição que exibia imagens dos protestos em Hong Kong.

Numa resposta enviada à Lusa, o diretor de Exposições da Fundação World Press Photo, sediada em Amsterdão, Holanda, adiantou que vários dias depois de a exposição ter sido encerrada de forma prematura, sem aviso prévio, continuam a não ser claras as razões que levaram ao fecho da mostra organizada localmente pela Casa de Portugal e sublinhou a importância da liberdade de expressão no trabalho que a fundação realiza.

"Embora as razões para o encerramento permaneçam pouco claras, estamos a acompanhar as notícias dos 'media' locais nas quais se sugere que pode ser o resultado de pressão externa sobre o conteúdo da exposição" que reúne "o melhor do jornalismo visual do ano passado", afirmou Laurens Korteweg.