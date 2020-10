Actualidade

O espetáculo "os Fadinhos de Godinho", de Sérgio Godinho, que deveria acontecer hoje, em Carnaxide, Oeiras, no âmbito do festival Soam as Guitarras, foi adiado para 16 de dezembro, anunciou a organização.

"Especialmente concebido para a 4.ª edição do Soam as Guitarras, o já esgotado espetáculo 'Os Fadinhos de Godinho', de Sérgio Godinho, acompanhado por Filipe Raposo e José Manuel Neto, agendado para esta quinta-feira, 08 de outubro, será adiado para 16 de dezembro", refere a organização num comunicado hoje divulgado.

A organização anunciou também hoje a nova data, 29 de novembro, do concerto de José Manuel Neto, que deveria ter acontecido no domingo, no Palácio Flor da Murta, em Paço de Arcos, Oeiras.