Portugal/Guiné-Bissau

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse hoje que o país "deixou para trás as crises cíclicas" e que a sua primeira conquista enquanto chefe de Estado foi a estabilidade política.

"Hoje deixámos para trás as crises cíclicas, porém para realizar todos os projetos, temos de ter essa mudança e quanto à minha Presidência, posso afirmar que a minha primeira conquista foi a estabilidade da Guiné-Bissau", disse o chefe de Estado, no final do encontro que manteve em Lisboa com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

No final do encontro, que marcou o início da visita oficial do Presidente guineense a Portugal, Sissoco Embaló defendeu um aprofundamento do relacionamento com Portugal e pediu mais apoio, nomeadamente na cooperação.