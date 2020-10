Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) realizou diversas buscas a quatro autarquias da Região Autónoma da Madeira, para recolha de elementos de prova no âmbito de um processo-crime, foi hoje anunciado.

De acordo com comunicado da PJ, o processo-crime, do qual não são adiantados mais pormenores (inclusive as autarquias em causa), corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, e iniciou-se através de "denúncia anónima", efetuada na plataforma da Procuradoria-Geral da República.

As buscas, segundo a nota, foram realizadas através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e do Departamento de Investigação Criminal da Madeira.