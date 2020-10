Actualidade

O lateral Raphael Guerreiro afirmou hoje que Portugal tem de fazer no domingo uma "grande partida" no Stade de France, para conseguir vencer a França, na terceira jornada do Grupo 3 da Liga das Nações de futebol.

"Temos uma mentalidade vencedora. Queremos ganhar todos os jogos, principalmente contra grandes adversários. Vai ser um jogo difícil, mas todos os jogadores gostam deste tipo de jogos. Temos que estar concentrados e fazer uma grande partida para ganhar", afirmou Raphael Guerreiro.

Em declarações divulgadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet, o lateral, de 26 anos, confessou que será especial regressar ao palco da final do Euro2016, em que Portugal se sagrou campeão europeu, numa equipa da qual fazia parte o atual jogador do Borussia Dortmund.