O Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Madeira (PDES 2030) foi hoje aprovado na generalidade, por maioria, no parlamento regional, numa sessão em que o vice-presidente do executivo, Pedro Calado, lamentou a "falta de diálogo" da República.

"O diálogo é da região para a República, mas da República para a região não tem havido nenhum", afirmou durante o debate do PDES 2030, que foi aprovado com os votos do PSD e CDS-PP, contando com a abstenção das bancadas do PS e JPP e o voto contra do deputado único do PCP.

O plano envolve projetos a executar até 2030 no valor de 5,7 mil milhões de euros.