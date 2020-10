Actualidade

O ex-diretor do Museu da Presidência da República, Diogo Gaspar, afirmou hoje que a acusação do processo 'Operação Cavaleiro', que lhe imputa a prática de 42 crimes, está assente numa "cabala", considerando-a "injusta e improcedente".

"Facilmente se desmonta esta cabala para acabar comigo e com a minha carreira e com o museu da presidência", disse o antigo diretor do Museu da Presidência, acrescentando: "Deixaram-me trabalhar, deram-me corda, depois ataram-me e atiraram-me ao rio. Os factos não correspondem à verdade, depois de um processo em que fui detido e exposto perante a comunidade. Essa foi a minha primeira condenação".

Na primeira sessão do julgamento no Campus da Justiça, em Lisboa, o principal arguido do caso, que envolve mais três arguidos, revelou também que a denúncia anónima que esteve na origem da investigação foi assente na "inveja", partindo de antigos colaboradores do Museu da Presidência da República.