O presidente do PS/Madeira declarou hoje que o partido "está totalmente disponível para colaborar com as autoridades judiciais" na investigação que está em curso pela Polícia Judiciária envolvendo quatro autarquias da região.

"O PS/Madeira está totalmente disponível para colaborar com as autoridades judiciais no âmbito de uma investigação em curso que tem por base uma denúncia 'online', que remonta a 2018", diz Paulo Cafôfo num comunicado enviado à agência Lusa.

Sem especificar os municípios em causa, o líder dos socialistas madeirenses acrescenta que "o PS/Madeira tudo fará para contribuir para o célere apuramento dos factos em análise".