Covid-19

Portugueses e espanhóis residentes junto à fronteira do Planalto Mirandês com Espanha rejeitam a ideia de um hipotético encerramento da fronteira, considerando mesmo tratar-se de um "suicídio económico" para esta região do interior peninsular.

O sentimento é partilhado pelos habitantes da raia entre o interior do Nordeste Transmontano e a província espanhola de Castela e Leão, para quem "não faz sentido" voltar a equacionar fechar fronteiras devido à covid-19, pois estão em causa "zonas debilitadas economicamente", sendo preciso "um maior controlo sanitário nos dois países" e ver o tema esclarecido na Cimeira Ibérica marcada para sábado, na Guarda.

"Se encerrassem de novo a fronteira seria um suicídio para a economia destas terras em torno da raia. Em março, quando fecharam, houve muitos prejuízos. Não faz sentido colocar de novo essa ideia em cima da mesa", disse à Lusa um grupo de pessoas reunido na esplanada de um pequeno café em Paradela da Raia, a aldeia mais oriental de Portugal, no concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança.