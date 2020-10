Actualidade

O défice teria sido de 7,6% do PIB no 1º semestre (e não de 5,4%), se não tivesse beneficiado do ajustamento temporário adicional de 2.000 milhões de euros em impostos e contribuições, anunciou hoje o CFP.

No relatório "Evolução orçamental das Administrações Públicas até junho de 2020", o Conselho das Finanças Públicas (CFP) começa por referir que o défice em contas nacionais apurado em setembro pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) foi de 5,4% do PIB (5.240 milhões de euros), no 1.º semestre, já refletindo o impacto das medidas relacionadas com a pandemia de covid-19.

No entanto, o CFP alerta que "o desempenho orçamental negativo nesse semestre só não foi mais acentuado pelo facto de o saldo apurado pelas autoridades estatísticas beneficiar de um ajustamento temporário adicional de cerca de 2.000 milhões de euros em impostos e contribuições face ao efetivamente cobrado naquele período", um alerta já deixado também pelo INE.