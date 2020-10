Actualidade

A subdiretora-geral do Património Cultural Fátima Marques Pereira vai deixar as funções que ocupa há oito meses, confirmou à Lusa o Ministério da Cultura, que justifica a saída com "motivos pessoais".

Fonte oficial do Ministério da Cultura afirmou à Lusa, sem adiantar mais informações, que Fátima Marques Pereira sai "a seu pedido, por motivos pessoais".

A saída acontece pouco mais de um mês depois de um relatório, sobre o processo de abertura da exposição "Dissonâncias", no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC), em Lisboa, denunciar tentativas de ingerência nas competências da direção, no conteúdo de textos curatoriais e violação do "espírito de autonomia dos museus".