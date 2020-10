Covid-19

Mais de 80% dos gestores portugueses aponta uma recessão pan-europeia como um dos maiores desafios no próximo ano e 68%, a percentagem mais alta em 29 países europeus, planeia reduzir custos antes desta crise, revela hoje um estudo.

Segundo as conclusões do EPR - European Payment Report 2020, apresentadas pela empresa de serviços de gestão de crédito Intrum, "83% dos gestores portugueses prevê que uma recessão pan-europeia seja um dos maiores desafios a enfrentar nos próximos 12 meses", uma percentagem superior à média europeia de 57%.

Neste contexto, as empresas estão já "a tomar as medidas necessárias para se prepararem para uma recessão resultante da crise pandémica", com mais de dois terços (68%) das empresas portuguesas inquiridas - a percentagem mais alta dos 29 países da Europa onde foi feito o inquérito - a planearem reduzir custos.