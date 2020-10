Actualidade

O Algarve registou menos 10,3 milhões de dormidas entre abril e outubro em relação ao mesmo período de 2019, o que se traduz numa quebra de 635,8 milhões de euros, anunciou hoje a maior associação hoteleira algarvia.

De acordo com a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a taxa média de ocupação turística entre abril e outubro no Algarve foi de 27,5%, o que representa uma descida de 65,5% e uma quebra de 68,7% no volume de negócios, comparativamente ao período homólogo do ano passado.

Os resultados refletidos nos hotéis e empreendimentos turísticos devem-se, sobretudo, "a quebras na procura dos principais mercados externos, nomeadamente do maior fornecedor de turistas, o Reino Unido (menos 88,9%), traduzidas em menos 626 mil hóspedes e 3,8 milhões de dormidas".