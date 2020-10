Actualidade

A artista Gabriela Albergaria vai inaugurar a primeira exposição antológica, "A Natureza Detesta Linhas Retas", com o balanço da sua atividade nos últimos 15 anos, na Culturgest, em Lisboa, onde ficará de 17 de outubro a 28 de fevereiro.

Com curadoria de Delfim Sardo, esta mostra, inserida no programa Lisboa Capital Verde, acompanha de perto os vários momentos do percurso da artista, reunindo trabalhos que produziu na Alemanha, no Chile, no Brasil, no Reino Unido e na Bélgica.

A exposição reúne peças consideradas fundamentais no percurso da artista, como é o caso da instalação que realizou no Centro Cultural de Belém, em 2005, composta por uma enorme árvore que ostentava um processo de enxertia, e um conjunto de peças inéditas.