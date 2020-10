ModaLisboa

O 'designer' de moda Nuno Baltazar levou hoje um pedaço do que se passa nos bastidores para a 'passerelle' da 55.ª edição da ModaLisboa, com a apresentação da coleção "Ensaio", no espelho de água do Jardim Amália Rodrigues.

Já os convidados e jornalistas, todos de máscara, estavam sentados nas cadeiras colocadas de um dos lados do espelho de água (lago), no topo do Parque Eduardo VII, quando começou a ouvir-se nas colunas a voz de Nuno Baltazar a ordenar às manequins que se posicionassem no passadiço de madeira, para começarem o ensaio. Deixando no ar a dúvida sobre se à hora marcada para o desfile, 15:00, o ensaio ainda estivesse para acontecer.

O designer de moda, a partir da mesa de som, continuava a dar instruções a manequins e restante equipa para que fossem revistos alguns aspetos de cabelos, maquilhagem e posicionamento de acessórios.