Actualidade

A dívida pública aumentou 8,4 mil milhões de euros entre o final do primeiro semestre de 2019 e o de 2020, mas a despesa com juros baixou, segundo um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) hoje divulgado.

"Entre o final do 1.º semestre de 2019 e o final do 1.º semestre de 2020, a dívida pública aumentou 8,4 mil ME [milhões de euros] em termos nominais. Este aumento correspondeu a um acréscimo de 5,9 p.p. [pontos percentuais] do rácio de dívida pública, para 126,1% do PIB, uma evolução para a qual contribuiu também a redução registada pelo PIB nominal", pode ler-se no documento a que a Lusa teve acesso.

Segundo o documento que versa sobre as contas das Administrações Públicas, em contabilidade nacional (ótica dos compromissos), no primeiro semestre do ano, apesar do aumento da dívida, a despesa com juros diminuiu.