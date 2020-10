Actualidade

A Câmara de Valongo aprovou hoje a contração de um empréstimo de médio/longo prazo de 937.182,51 euros ao Banco Europeu de Investimento (BEI), para a execução de oito projetos no valor de mais de três milhões de euros.

Justifica o executivo que o valor em causa se refere às "candidaturas aprovadas para investimentos com um custo total de 3.057.487,22 euros", suportados pela "comparticipação comunitária em 2.062.722,48 euros", aos quais será necessário acrescentar os montantes "não comparticipados, no valor de 994.764,74 euros".

A segunda fase do Programa Municipal Acessibilidade para Todos e a requalificação e reabilitação do empreendimento de habitação social do PER de Outrela são dois dos oitos projetos que justificam o pedido de empréstimo da autarquia do distrito do Porto, informou a autarquia.