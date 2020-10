Covid-19

Cerca de duas centenas de adeptos marcaram hoje presença nas bancadas do Estádio do Fontelo, em Viseu, cerca de sete meses depois do último jogo com espetadores na II Liga de futebol em Portugal.

Académico de Viseu e Académica defrontaram-se na reedição do 'clássico das Beiras', em jogo em atraso da primeira jornada da II Liga, inicialmente agendado para 12 de setembro, mas na altura suspenso devido ao aparecimento de três casos de covid-19 no plantel dos viseenses.

Numa altura em que Portugal voltou a ultrapassar a barreira das 1.000 infeções diárias por covid-19, atingindo 1.278 casos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Fontelo foi palco do terceiro dos cinco testes-piloto acordados entre Federação Portuguesa de Futebol, Liga e Direção-Geral da Saúde, mas foi o primeiro em partidas da II Liga, tendo tudo corrido de forma tranquila, em total respeito dos adeptos às novas regras impostas para a contenção à propagação da covid-19.