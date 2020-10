Actualidade

A presença do extremo brasileiro Felipe Anderson foi a maior novidade do treino do FC Porto, que prepara a visita ao Sporting em 17 de outubro desfalcado de 12 futebolistas internacionais.

O atleta de 27 anos, emprestado pelo West Ham de Inglaterra, estreou-se às ordens de Sérgio Conceição, que ainda vai ter de esperar para ver o médio Marko Grujic, ex-Liverpool, ao serviço da seleção da Sérvia, enquanto Nanu, ex-Marítimo, representa a Guiné-Bissau.

O defesa francês Malang Sarr, emprestado pelo Chelsea, estreou-se na quarta-feira, um dia após o anúncio da sua chegada.