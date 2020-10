Actualidade

A Mákina de Cena estreia, na sexta-feira, no Cineteatro Louletano, em Loulé, a peça "Dois perdidos no horror elíptico da sobremodernidade", uma tragicomédia em torno do absurdo da existência, da espera e das relações humanas.

A produção, inspirada na obra "À espera de Godot", de Samuel Beckett, reúne em palco cinco atores locais, amadores e semiprofissionais, mas envolve ao todo uma equipa de 12 pessoas, contou à Lusa a encenadora e também codiretora artística da Mákina de Cena, Carolina Santos.

Tendo como cenário a zona de chegadas de um aeroporto, a peça incorpora alguns elementos relacionados com a pandemia de covid-19 - que surge, justamente, durante o processo criativo -, acabando por marcar, também, o universo desta produção.