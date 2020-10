Actualidade

O Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) do Vitória de Setúbal considera que "existem fortes indícios de incompetência e negligência do Conselho de Administração da SAD" no processo que levou à exclusão dos sadinos das provas profissionais.

Em comunicado enviado à agência Lusa, João Martins, presidente daquele órgão social, considera que a decisão da Liga em relegar o clube ao Campeonato de Portugal "está ferida na sua legalidade", mas esse aspeto não impede o CFD de visar a administração da SAD liderada por Paulo Gomes.

"Sendo um dado adquirido que a decisão da Liga está ferida na sua legalidade por erros processuais grosseiros que a justiça a seu tempo julgará a favor do Vitória, também não deixa de ser verdade que existem fortes indícios de incompetência e negligência do Conselho de Administração da SAD em todo este processo", lê-se no documento.