Cimeira Ibérica

A Eurocidade Chaves-Verín quer que as cimeiras luso-espanholas definam "políticas específicas" para as regiões de fronteira e defende naquela região uma requalificação ambiental do rio Tâmega, um reforço na energia elétrica e investimento industrial, destacou hoje o presidente.

"A minha expetativa é que a cimeira [que se realiza no sábado, na Guarda] possa consolidar, mas também ter uma visão mais pragmática e utilitarista com políticas específicas. Lanço um desafio para que efetivamente esta cimeira não fique apenas registada em ata, mas que os cidadãos de fronteira sintam que há uma nova abordagem", realçou o presidente da Eurocidade Chaves-Verín, Nuno Vaz.

Em declarações à Lusa antes da 31.ª Cimeira Luso-Espanhola, o também presidente da Câmara de Chaves, no distrito de Vila Real, explicou que, se as cimeiras "não tiverem um efeito pratico no território e os primeiros cidadãos a sentirem essas medidas não forem os de fronteira, então limitar-se-ão a questões administrativas e não terão apetência para alterar a vida das pessoas, empresas e instituições".