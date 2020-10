Covid-19

Cinco profissionais do centro de Saúde de Montalegre, entre os quais dois médicos, testaram positivo à covid-19 e as instalações estão a funcionar depois da desinfeção do edifício, disse a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

Contactada pela agência Lusa, fonte da ARS Norte referiu que a sede do centro de saúde, em Montalegre, está a funcionar, depois de ter sido desinfetada após cinco profissionais de saúde terem testado positivo à doença provocada pelo novo coronavírus.

As extensões de saúde de Salto, Cabril, Ferral e Venda Nova, todas no concelho de Montalegre, estão encerradas e as instalações também já foram desinfetadas.