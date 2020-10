Actualidade

A Procuradoria-Geral da República (PGR) da Guiné-Bissau anunciou hoje, em comunicado, a abertura de um inquérito ao "eventual rapto" de dois ativistas do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).

Os dois ativistas foram levados na segunda-feira por homens fardados e libertados no dia seguinte das celas da segunda esquadra, ao lado do Ministério do Interior, em Bissau.

A Procuradoria-Geral da República refere, no comunicado, ter "tomado conhecimento de eventual rapto de dois cidadãos" e que procedeu "imediatamente com a abertura do competente inquérito" para "apurar e trazer à justiça os autores morais e materiais daquele ato ignóbil".