Covid-19

Mais de 40 estudantes do ensino superior no Porto estão infetados com covid-19, concluiu o rastreio iniciado depois de um aluno do programa ERASMUS da Universidade ter testado positivo, avançou hoje a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N).

Em resposta à agência Lusa, a ARS-N explicou hoje que, no sábado, a autoridade de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Porto Oriental teve conhecimento de que um estudante do programa ERASMUS [de mobilidade académica entre estudantes de todo o mundo] da Universidade do Porto (U.Porto) testou positivo para a covid-19.

Depois de "efetuada a investigação epidemiológica", foram rastreados os contactos do aluno e identificados, até ao momento, 49 casos positivos associados a este surto, acrescentou a ARS-N.