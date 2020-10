Actualidade

O artista Hugo Canoilas inaugurou hoje a sua primeira exposição no Museu de Serralves, no Porto, onde "mergulha no fundo do mar", com pinturas e peças de vidro alusivas às medusas dispostas pelo chão, teto e rodapé.

Na mostra "Pólipos Cnidários Reparados pelo Olhar do Observador", em exibição até 21 de fevereiro, na Galeria Contemporânea, Hugo Canoilas, que se estreia no uso do vidro, prescinde do lugar onde "mais naturalmente" se esperam ver pinturas - as paredes - e decide intervir no chão, no rodapé e no teto, espaços negligenciados por quase todas as exposições de pintura.

Quando se entra na galeria sobressaem as peças em vidro colorido, que representam medusas, e que são "possíveis símbolos" do aquecimento climático e das ideias de "informe e metamorfose", explicou o artista durante uma visita de imprensa.