Covid-19

O diretor do lar de Seixas, em Caminha, disse hoje que a equipa de intervenção rápida atribuída à instituição está a "falhar redondamente", confirmando que o número de utentes infetados subiu para 33, e de mortes para duas.

"Não sei o que se passa a nível nacional, mas no caso do lar de Seixas esta medida está a falhar redondamente. Após o aparecimento do surto, na terça-feira, pedimos sete funcionárias e cinco enfermeiros. Hoje, ao serviço, temos duas funcionárias e uma enfermeira. É insuficiente", afirmou Manuel Vilares.

Contactado pela agência Lusa, o diretor do Centro Bem-Estar Social de Seixas, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo, disse ainda que dos 46 funcionários da Instituição Particular de Segurança Social (IPSS9, nove estão infetados e 35 foram hoje testados.