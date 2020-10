Açores/Eleições

O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, acusou hoje o presidente do PSD, Rui Rio, de querer fazer "passar os açorianos por tolos", ao dizer que é necessária alternância política na região, quando os sociais-democratas governam a Madeira há 44 anos.

"Há uma coisa que me dói, que é o presidente do PSD querer fazer passar os açorianos por tolos, quando não o são", afirmou o líder regional socialista, recordando que na Madeira "há um Governo do PSD há 44 anos".

Vasco Cordeiro, que efetuava uma visita ao entreposto frigorífico da Horta, integrada na pré-campanha para as eleições legislativas regionais do próximo dia 25, referia-se às declarações de Rui Rio, que poucas horas antes tinha estado no mesmo local, no âmbito de uma deslocação ao arquipélago, e que defendera a necessidade de haver alternância políticas nos Açores.