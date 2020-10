Actualidade

Os portugueses têm a partir de hoje um curso online gratuito sobre saúde mental que ensina a identificar sinais de alerta e a encontrar soluc¸o~es num ano em que a pandemia tem desafiado a sau´de mental de muitas pessoas.

O projeto foi desenvolvido pela ManifestaMente, uma iniciativa cidada~ pela sau´de mental, com o patroci´nio do Programa Nacional para a Sau´de Mental (PNSM), no a^mbito dos projetos de apoio financeiro da Direc¸a~o-Geral da Sau´de, e tem como objetivo "promover a literacia em sau´de mental e combater o estigma associado a`s doenc¸as mentais".

"O 'Kit ba´sico de sau´de mental' é um minicurso online em português, gratuito, com a duração de cerca de uma hora e meia que aborda os temas que achamos que são fundamentais e que toda a gente deve saber sobre a saúde mental", disse à agência Lusa a vice-presidente da Manifestamente e coordenadora do projeto, Beatriz Lourenço.