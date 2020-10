Actualidade

A frequência da escola por meninas de todo o mundo aumentou muito nos últimos 25 anos, com mais 180 milhões matriculadas, mas a igualdade de género na educação ainda está longe, denunciou hoje a Unesco.

Um relatório da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), hoje divulgado por ocasião do Dia Internacional das Meninas , que se assinala no domingo, indica que mais 180 milhões de meninas se matricularam no ensino primário e secundário desde 1995, quando foi assinada a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, um compromisso de 189 países para desenvolver os direitos das meninas e das mulheres.

No entanto, apesar do aumento da taxa global de matrículas na escola por parte das meninas - de 73% para 89% em todos os níveis de ensino -, as raparigas continuam a ser mais excluídas do que os meninos, situação que a atual pandemia da covid-19 está a exacerbar, alerta a Unesco.