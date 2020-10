Actualidade

O Presidente do Brasil afirmou, na quinta-feira, que a operação anticorrupção Lava Jato vai continuar nos estados e nos municípios em que for necessária.

No dia anterior, Jair Bolsonaro tinha declarado ter posto fim à operação por já não existir corrupção no Governo para ser investigada. "Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no Governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação", afirmou na quarta-feira.

"É impressionante a hipocrisia de muita gente e de grande parte da imprensa. Para o meu Governo não há mais Lava Jato, (porque) não temos notícias de corrupção. Então, para nós a Lava Jato não tem finalidade (...) Agora, para os demais órgãos do Brasil, estados e municípios, vai continuar a funcionar normalmente", salientou Bolsonaro, na transmissão semanal através da rede social Facebook.