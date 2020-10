Actualidade

O Presidente do Quirguistão declarou hoje estar "pronto a demitir-se" para tentar acabar com a crise política no país, na sequência das eleições legislativas.

"Estou pronto a deixar o cargo de Presidente da República do Quirguistão, depois de as autoridades executivas legítimas serem aprovadas e do regresso à legalidade", declarou Sooranbai Jeenbekov, num comunicado divulgado na Internet.

Esta demissão poderá acontecer quando for marcada uma data para as novas eleições e as mudanças efetuadas no Governo, acrescentou.