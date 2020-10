Actualidade

O economista Ricardo Cabral considerou que não utilizar os empréstimos da Comissão Europeia no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) "é uma decisão correta" do Estado português enquanto soberano.

"É uma decisão correta. Esses empréstimos seriam empréstimos da Comissão Europeia aos Estados Membros e teriam senioridade em relação à dívida soberana, seriam regidos por lei estrangeira - Londres provavelmente não, mas se calhar Frankfurt ou Luxemburgo", disse Ricardo Cabral à Lusa quando questionado sobre a decisão anunciada pelo primeiro-ministro na semana passada.

O professor universitário acrescentou que, no caso de empréstimos da Comissão, seria uma praça estrangeira a mediar a intermediação, "e isso significa que essa dívida seria menos soberana do que uma dívida emitida sob a jurisdição portuguesa, de um soberano português".